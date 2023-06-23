Режиссер «Логана» не доволен появлением Росомахи в «Дэдпуле-3»

Джеймс Мэнголд рассказал, что авторы «Дэдпула-3» хотят выжать из Росомахи всё и попытаются это сделать.

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В разговоре с Variety режиссёр «Логана» признался, что какая-то его часть не хотела бы, чтобы Росомаха появился в «Дэдпуле», ведь в его фильме персонаж погиб.

При этом актёр Райан Рейнольдс, играющий Дэдпула, ранее говорил о том, что в фильме зрители увидят новую версию Росомахи, которую воплотит в жизнь Хью Джекман.

Впервые Джекман появился в роли Росомахи в 2000 году в фильме «Люди Икс». Последний проект с участием этого героя вышел в 2017 году, это был «Логан».