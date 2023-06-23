Режиссер «Логана» не доволен появлением Росомахи в «Дэдпуле-3»

Режиссер «Логана» Мэнголд не доволен появлением Росомахи в «Дэдпуле-3»
Джеймс Мэнголд рассказал, что авторы «Дэдпула-3» хотят выжать из Росомахи всё и попытаются это сделать.
В разговоре с Variety режиссёр «Логана» признался, что какая-то его часть не хотела бы, чтобы Росомаха появился в «Дэдпуле», ведь в его фильме персонаж погиб.
При этом актёр Райан Рейнольдс, играющий Дэдпула, ранее говорил о том, что в фильме зрители увидят новую версию Росомахи, которую воплотит в жизнь Хью Джекман.
Впервые Джекман появился в роли Росомахи в 2000 году в фильме «Люди Икс». Последний проект с участием этого героя вышел в 2017 году, это был «Логан».
Джекман ранее говорил о том, что появление Росомахи в «Дэдпуле-3» связано с перемещениями во времени.