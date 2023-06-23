Фото: стартовали съемки "Волшебника Изумрудного города" с Колокольниковым и Ходченковой
В России стартовали съёмки фильма "Волшебник Изумрудного города" по знаменитой сказке Александра Волкова 1939 года, ставшей переработкой "Удивительного волшебника из страны Оз" американца Лаймена Фрэнка Баума.
Сюжет всем хорошо известен: девочка Элли и её пес Тотошка, оказываются в волшебной стране. Чтобы вернуться домой, им необходимо найти загадочного и могущественного волшебника в Изумрудном городе.
За производство отвечает компания "Централ Партнершип", режиссёр - Игорь Волошин ("Коса", хоррор "Медея").
В ролях: Екатерина Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда) и другие.
Премьера намечена на 26 декабря 2024 года.