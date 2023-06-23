Стартовали съемки "Волшебника Изумрудного города"

В России стартовали съёмки фильма "Волшебник Изумрудного города" по знаменитой сказке Александра Волкова 1939 года, ставшей переработкой "Удивительного волшебника из страны Оз" американца Лаймена Фрэнка Баума.

Сюжет всем хорошо известен: девочка Элли и её пес Тотошка, оказываются в волшебной стране. Чтобы вернуться домой, им необходимо найти загадочного и могущественного волшебника в Изумрудном городе.