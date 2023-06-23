Дэвид Линч снимает новый проект в Голливуде
Американский режиссер Дэвид Линч («Синий бархат», «Малхолланд Драйв») снимает новый проект в Голливуде. Об этом сообщает портал WorldOfReel.
Неизвестно, что именно снимает Линч: полный метр, короткий или рекламу.
Линч не выпускал полнометражного фильма с выхода в 2006 году «Внутренней империи». В 2017 году он представил третий сезон сериала «Твин Пикс».
В марте 2021 года СМИ распространили сообщения о том, что Линч снимет проект для Netflix.
Ранее Линч дал интервью французскому изданию Cahiers du Cinema, в котором назвал эпоху кинематографа завершившейся из-за стриминговых платформ. По мнению Линча, точку в истории кинотеатров поставила пандемия коронавируса.
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