Пять комедий и драм об экологии и разумном потреблении

"Омск Здесь" подготовил несколько подборок фильмов об экологии, которые могут воодушевить на изменение образа жизни. В первой части мы говорили о документальном кино, рассказывающем о потенциальных катастрофах, и том, как их избежать. А сегодня предлагаем читателям художественные фильмы со схожим посылом.

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Тёмные воды (Dark Waters, 16+)

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Драма о реальном судебном деле против гиганта химической промышленности - корпорации DuPont. К юристу Роберту Билотту обращается фермер Уилбур Теннант с просьбой расследовать смерть его коров по необъяснимым причинам. Фермер подозревает, что падёж может быть связан с деятельностью расположенного рядом химического завода DuPont в Паркерсберге (Западная Виргиния). Адвокат вёл это дело 19 лет, привлекая всё новых пострадавших, и в конечном итоге ему удалось его выиграть. Выяснилось, что воды в районе Паркерсберга были загрязнены токсичным веществом ПФОК, выделявшимся как побочный продукт при производстве тефлона. DuPont соглашается на урегулирование более 3500 исков, а компенсации пострадавшим превысили 670 млн долларов.

100 вещей и ничего лишнего (100 Dinge, 18+)

Немецкая комедия о перепотреблении и выходе из него. Счастлив ли человек, в шкафу которого тридцать кроссовок и двадцать кашемировых костюмов? Об этом задумываются два друга, успешных стартапера. Они оглядывают свою огромную квартиру, набитую вещами и гаджетами, и решают заключить пари. Парням нужно отказаться почти от всего имущества на сто дней. В день можно брать только одну вещь. К чему приведёт их минимализм? Ответ в фильме, изучающем современную культуру потребления.

Глубоководный горизонт (Deepwater Horizon, 16+)

Фильм-катастрофа опять же по реальным событиям - аварии на нефтяной платформе "Глубоководный горизонт", произошедшей в 2010 году в Мексиканском заливе. В той аварии погибло 11 человек, а последовавший затем разлив нефти стал одной из крупнейших техногенных катастроф. За 152 дня в океан вылилось около 5 миллионов баррелей нефти, а нефтяное пятно заняло около 5 % площади Мексиканского залива. В фильме рассказывается о людях, работавших на бурении скважины для нефтегазовой компании BP, об их ошибках, приведших к катастрофе, и самоотверженности при ликвидации аварии.

Прекрасная зелёная (La belle Verte, 16+)

Инопланетянка Мила прибывает на Землю, родину её матери. Обитатели её планеты пережили технократическую эпоху и пришли к жизни в гармонии друг с другом и природой. А на Земле пришелицу ожидает цивилизация, которая приводит её в ужас. Мила сталкивается с вещами, от которых давно отказались на её планете - загрязнение, ложь, шум, культ технологий, употребление мяса. Познакомившись с семьёй землян, Мила начинает влиять на них и других людей, и жизнь на Земле начинает стремительно меняться. К слову, во Франции, где была снята фантастическая комедия, лента была запрещена к показу.

Эрин Брокович (Erin Brockovich, 16+)