Стал известен полный актерский состав фильма «Мортал Комбат 2»

Портал Dexerto презентовал полный список актерского состава фильма «Мортал Комбат 2», съемки которого уже стартовали. Информацию об актерах ранее подтверждали издание IGN и масса инсайдеров. Поэтому информация правдива.

Уже не раз сообщалось, что заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа играет звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины») доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель («Ты») — Джейд. Кроме того, звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет не только Саб-Зиро, но и загадочного ниндзя Нуба Сайбота.