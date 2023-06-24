Анонсированы съемки сказки "Хозяйка Медной горы"
Продюсер Рубен Дишдишян анонсировал съемки фильма по сказу Павла Бажова "Хозяйка Медной горы", производство картины должно начаться уже в следующем году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на самого Дишдишяна.
В данный момент ведется работа над сценарием, им занимается Екатерина Мавроматис, известная по фильмам "Мира" и "Пальма".
У Дишдишяна, судя по всему, на проект большие планы, он рассказал, что после "Хозяйки медной горы" планируется снять целую серию фэнтези-картин по уральскому фольклору.
Завязка же первого фильма такова: барская дочь Катя и простой камнерез Данила мечтают пожениться. Но отец невесты против. Поэтому Катя уговаривает Данилу договориться с Хозяйкой Медной горы, жених идет на сделку с Малахитницей, а затем исчезает. Катя отправляется его искать. Также отмечается, что в пути Катя встретит много магических существ и узнает тайну своего рождения.
К слову, заявленный синопсис очень сильно отличается от сказа ПавлаБажова "Каменный цветок", который был записан на основе уральских легенд, ходивших среди горняков, добывавших малахит и яшму.
Сказы Бажова публиковались в газетах и журналах с 1936 по 1949 годы. Они были неоднократно экранизированы. К слову, у фольклористов к сказам Бажова сложное отношение - с одной стороны писатель смог зафиксировать уникальные легенды Южного Урала, с другой стороны, он их слишком вольно интерпретировал. Так что неизвестно, что в этих историях является авторским вымыслом, а что - легендами, которые уставшие от непосильного труда горняки добывающие малахит и яшму, рассказывали друг другу в редкие перерывы.