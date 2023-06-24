Анонсированы съемки сказки "Хозяйка Медной горы"

Продюсер Рубен Дишдишян анонсировал съемки фильма по сказу Павла Бажова "Хозяйка Медной горы", производство картины должно начаться уже в следующем году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на самого Дишдишяна.

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В данный момент ведется работа над сценарием, им занимается Екатерина Мавроматис, известная по фильмам "Мира" и "Пальма".

У Дишдишяна, судя по всему, на проект большие планы, он рассказал, что после "Хозяйки медной горы" планируется снять целую серию фэнтези-картин по уральскому фольклору.

Завязка же первого фильма такова: барская дочь Катя и простой камнерез Данила мечтают пожениться. Но отец невесты против. Поэтому Катя уговаривает Данилу договориться с Хозяйкой Медной горы, жених идет на сделку с Малахитницей, а затем исчезает. Катя отправляется его искать. Также отмечается, что в пути Катя встретит много магических существ и узнает тайну своего рождения.

К слову, заявленный синопсис очень сильно отличается от сказа ПавлаБажова "Каменный цветок", который был записан на основе уральских легенд, ходивших среди горняков, добывавших малахит и яшму.