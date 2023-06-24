Бандерас может сыграть в фильме «Приключения Паддингтона 3»

Создатели третьей части фильма «Приключения Паддингтона» продолжают переговоры с голливудскими актерами об участии в съемках. Они стартуют уже в июле текущего года.

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Если переговоры завершатся успешно, то к актерскому составу присоединятся Эмили Мортимер, Оливия Колман, Рэйчел Зеглер и Антонио Бандерас. Последнему предстоит сыграть бесстрашного капитана корабля Хантера Кэбота, который поможет семьей Браун в путешествии.