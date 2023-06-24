Антонио Бандерас может сыграть в фильме «Приключения Паддингтона 3»
Создатели третьей части фильма «Приключения Паддингтона» продолжают переговоры с голливудскими актерами об участии в съемках. Они стартуют уже в июле текущего года.
Если переговоры завершатся успешно, то к актерскому составу присоединятся Эмили Мортимер, Оливия Колман, Рэйчел Зеглер и Антонио Бандерас. Последнему предстоит сыграть бесстрашного капитана корабля Хантера Кэбота, который поможет семьей Браун в путешествии.
Третья часть получит название «Паддингтон в Перу». Согласно сюжету, медвежонок приедет на родину, чтобы навестить свою тетушку Люси в доме для престарелых медведей. В ходе своего приключения Паддингтон и Брауны окажутся в тропических лесах Амазонки и на горных перуанских вершинах.