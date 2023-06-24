Огонь и вода – не пара: обзор мультфильма «Элементарно»

Весь мир так или иначе состоит из элементов — всё вокруг химия, и от этого никуда не деться. Про огонь, воду, воздух и землю уже создали множество анимационных фильмов.

© Tlum.ru

Disney и Pixar выпустили мультфильм «Элементарно» — историю дружбы и любви двух противоположных стихий. Невозможные чувства, сложные проблемы и непринятие окружающих — вот, какие темы поднимаются в истории.

Видео дня

Стоит ли посмотреть и чего нам не показали? Читайте обзор Тлум.Ру.

О чём мультфильм?

Элементы огненной стихии Берни и Синда Люмен прибывают в Элементал-сити, мегаполис, где мирно живут представители всех четырёх стихий… или всё не так гармонично, как кажется на первый взгляд? Пока Берни и Синда ищут себе дом, они сталкиваются с постоянными отказами — а всё потому, что другие стихии боятся огня. Не сдавшись, они открывают лавку продуктов для огненных элементов под названием «Камин», вокруг которой постепенно разрастается район для всех представителей этой стихии.

tlum.ru

Спустя много лет их дочь Эмбер работает доставщицей продукции и мечтает взять на себя управление семейным бизнесом, когда её отец уйдёт на пенсию. Однако есть одна проблема — она настоящий огонёк, вспыльчивая и раздражённая, что совсем не нравится клиентам. В результате её вспыльчивости повреждается водопроводная труба в подвале.

Эмбер исправляет ошибку при помощи огня, но в подвал из трубы проникает инспектор водной стихии Уэйд. Постепенно у них завязывается дружба — а может, и что-то большее. Но какое будущее может быть у пары, состоящей из воды и огня?

Почему стоит посмотреть?

№ 1. Фирменный стиль Disney и Pixar

Студия, особенно в последнее время, много внимания уделяет тому, чтобы объяснить юным (или даже многим взрослым) зрителям непростые вещи. Любовь и дружба, жизнь и смерть, эмоции и чувства — сложные детали, которые делают нас людьми, описываются простым языком анимации. Как работают наши ощущения? Об этом расскажет «Головоломка». Что происходит до и после жизни? Этот вопрос попробует объяснить «Душа». Почему к тем, кто не похож на нас, стоит относиться с пониманием и любовью? Вот об этом и рассказывает «Элементарно».

tlum.ru

№ 2. О важном простыми словами

История огненного семейства показывает актуальную для многих стран проблему — несправедливое отношение к иммигрантам. Переезд в новое место обитания — и так достаточно сложная и травмирующая для многих тема, а, когда постоянно сталкиваешься с предубеждениями, предрассудками и отказами из-за того, что ты не похож на других, это становится ещё труднее.

№ 3. Хуманизация стихий

Именно хуманизация (очеловечивание) — не на 100% верное определение, но всё-таки самое близкое. Стихии предстают перед нами в практически людских образах: они ведут повседневную жизнь почти как мы с вами, ходят по магазинам, пользуются транспортом, влюбляются, женятся, заводят детей, испытывают эмоции… В общем, очень знакомая картинка.Особенно интересно при этом наблюдать за отличиями главных героев: Эмбер, как представительница огненной стихии, вспыльчивая, раздражительная, легко заводится и тяжело остывает. Уэйд, в отличие от неё, спокойный, хоть и не всегда, но без проблем успокаивается, и, что самое главное — легко приводит в чувство остальных, будто водой окатили.

А что не слишком удалось?

№ 1. Другие элементы

Нет, они были, и они даже иногда взаимодействовали с главными героями, однако этого совсем мало. Как на самом деле живут элементали земли, как выглядит быт тех, кто принадлежит к стихии воздуха? Всё это показали мельком, чтобы подчеркнуть трудности в жизни главных героев. Возможно, это должно было быть рассказано в сиквеле? Вряд ли он возможен — судьба «Элементарно» пока под вопросом, ведь сборы на первых выходных, мягко говоря, скромные.

№ 2. Сомнительный посыл

Да, посыл об иммигрантах и гуманном к ним отношении — очень хороший. Говорить об этом важно и нужно, но получается не у всех и не всегда. В этом случае скорее не вышло. Почему? Огонь — это реально опасно. Без всяких сомнений, это смертоносная стихия, которую крайне сложно сдержать и которая может уничтожить всё на своём пути, поэтому как пример она кажется недостаточно убедительной. В одной из сцен Эмбер рассказывает Уэйду о времени, когда охранник-расист не пускал её и её отца в музей из-за того, что они могли разрушить экспозицию. И такая мера предосторожности звучит разумно, поэтому героям не всегда можно сопереживать в полной мере.

№ 3. Недостаточно раскрытая любовная линия

С этим всё непросто — сюжет по сути основывается на любви между двумя противоположными стихиями, но в неё не всегда веришь, особенно ближе к концу. По большей части взаимодействие между героями — это эмоциональные срывы главной героини и попытки исправить ситуацию. Конечно, это может сблизить двух людей, но почему-то именно в этом случае любовь героев не вызывает достаточной эмпатии.

tlum.ru

Стоит ли смотреть мультфильм?