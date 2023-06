10 малоизвестных фактов о фильме "Большой Лебовски"

Братья Коэн мечтали заполучить на главную роль Марлона Брандо

Одну из ролей в картине также могла сыграть Шарлиз Терон

Героиня Джулианны Мур вдохновлена художницей-провокаторкой и Йоко Оно

Слово "чувак" произносится в фильме 161 раз

Фраза "Чувак пребывает" имеет библейские мотивы

В честь героя Джеффа Бриджеса возникло целое религиозно-философское течение

Коротко оно называется "дудеизм" (от американского слова Dude — чувак), а полное название — "Церковь чувака последних дней". Дудеизм возник в 2005 году и насчитывает около 400 000 последователей. Основатель дудеизма, лос-анджелесский журналист Оливер Бенджамин, категорически отрицает шутливый характер своей религии, подчеркивая, что он и его последователи не стремятся высмеивать кого-то или что-то. В основном дудеизм посвящен философии и образу жизни Лебовски. С конца 2008 года "Церковь чувака последних дней" выпускает собственную газету The Dudespaper. А в июле 2009-го была выпущена так называемая библия дудеизма "The Tao Dude Ching" (с декабря того же года переименована в "The Dude De Ching"). По сути, она представляет собой переписанный сценарий фильма в стилистике "Дао дэ цзин".