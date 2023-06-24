Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»

Съёмки новой части культовой серии фильмов «Охотников за привидениями» официально завершены . Теперь авторы займутся постпродакшеном. Съёмки ленты началось в марте этого года, выходит, что они длились около трёх месяцев.

Также известно, что в картине снялись актёры из оригинальной дилогии — Уильям Этертон и Эрни Хадсон. Этертон в первой части играл представителя агентства по охране окружающей среды США Уолтера Пэка, который мешал охотникам выполнять свою работу, а Эрни Хадсон сыграл в дилогии «Охотники за привидениями» охотника Уинстона. На съёмках продолжения заметили и Пола Радда, который в первых «Охотниках» сыграл персонажа по имени Гэри Груберсон.