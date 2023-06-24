Ди Каприо и Феникс снимутся в новом фильме режиссера «Нефти»

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав нацелен вернуть кинокомпании былую славу. Топ-менеджер договорился со знаменитым режиссёром Полом Томасом Андерсоном ( «Нефть» ), что его новый фильм выйдет под брендом братьев Уорнеров.

У картины пока что нет даже примерной даты выхода, названия или синопсиса. Журналисты называют его «таинственной картиной», ведь обычно подобные детали утекают ещё до появления информации о ведущих актёрах.