Три документальных фильма для тех, кто любит вечеринки

Культура музыки и вечеринок захватывает, культуру музыки и вечеринок отрицают и ненавидят. Но пока одни видят в этом лишь опасность, алкогольное опьянение и разврат, другие — культуру, гармоничный бунт юности, чарующий образ жизни, море дружеской поддержки и бесконечный талант.

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"Рамблер" расскажет, про три фильмы о вечеринках, которые точно перевернут ваш взгляд на музыкальный мир.

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Рейв в Иране

кадр из фильма

Рейв в Иране — это фильм 2016 года, который демонстрирует, насколько закрытым может быть современное общество. На экране мы видим, как по Тегерану — с роскошными чайными садами и золотыми закатами едут двое молодых парней. Они нервно курят и высматривают полицию: в багажнике — вертушки. У них заготовлена легенда про свадьбу родственника, но страшная правда звучит так: они диджеи, играют хаус и регулярно проводят секретные танцы, куда просят подружек взять хиджаб на случай рейда. Они не хотят строгих законов, а безумно хотят свободы, и чтобы их музыку услышали, разве этого много?

Берлинский фейсконтрольщик

кадр из фильма

В этом докуметальном фильме вы познакомитесь с тремя главными фейсконтрольщиками Берлина. Свен Марквардт, Смайли Болдуин и Фрэнк Кюнстер стояли у истоков ночной жизни в 80-е, прославились, работая в лучших клубах конца 90-х, и каким-то чудом не растратили запал, чтобы и сегодня охранять подступы к самым знаменитым вечеринкам города. Удивительно, как по-разному анализируют свою работу и жизнь эти трое. Кому-то сочувствуешь, кто-то наделил свою деятельность сакральным смыслом, а кто-то смог использовать свою популярность и даже преподает студентам. Но счастливы ли они?

Лоран Гарнье: Электрошок

кадр из фильма