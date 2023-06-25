Фильм "Called of Duty" с сыном Шварценеггера выйдет 1 июля

По сюжету Соединенным Штатам Америки угрожают баллистические ракеты со стороны скрытного островного государства. Чтобы избежать страшных последствий для своей страны, американцы должны нанести превентивный удар. Эту миссию предстоит решить элитной женской команде пилотов и лейтенанту Эндрю Харрису , которого сыграл Баэна.

Джозеф Баэна — американский актер, сын Арнольда Шварценеггера. Баэна родился в 1997 году, когда Шварценеггер находился в официальном браке. Актер скрывал факт отцовства от своей супруги Марии Шрайвер до 2011 года, а после того, как во всем ей признался, она подала на развод. В браке у пары родились четверо детей.