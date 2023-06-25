Сборы «Флэша» в США упали на 72%

По итогам второй недели проката «Флэш» с Эзрой Миллером прибавил к кассе американского проката всего $ 15,3 млн. Сборы ленты в домашнем регионе упали аж на 72% по сравнению с дебютными выходными — это худшее падение у кинокомикса в истории со времён «Морбиуса» с Джаредом Лето.

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Что касается международной кассы, то и здесь результаты у картины совсем не выдающиеся. За вторые выходные фильм заработал по всему миру всего $ 26,6 млн, доведя общую кассу до $ 210 млн. Учитывая общие кинотеатральные тенденции, лента может не собрать даже $ 300 млн, не достигнув в том числе показателей «Чёрного Адама» ($ 393 млн).

Учитывая ожидания Warner Bros. от картины, фильм можно назвать настоящим провалом компании. Ранее об этом сообщал анонимный эксперт в индустрии, отмечая, что топ-менеджеры студии ожидали как минимум вдвое лучшего результата в дебютный уикенд.