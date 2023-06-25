Нолан сравнил финал «Оппенгеймера» с концовкой фильма «Начало»

Кристофер Нолан дал большое интервью изданию Wired, в котором рассказал о своей карьере в кино и о грядущем фильме «Оппенгеймер». Режиссёр поделился в том числе концовкой картины, которая ему самому напоминает финальную сцену «Начала». Она так и не ответила зрителю на вопрос, находится ли герой Леонардо Ди Каприо во сне или всё же в реальности.