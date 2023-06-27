Бэйл отказался играть Бэтмена во "Флэше" с Китоном и Аффлеком

Актер Кристиан Бэйл мог оказаться на борту проекта, который уверенно идет ко дну. Оказывается, руководство Warner Bros. Discovery несколько месяцев уговаривало его сыграть Бэтмена в фильме "Флэш".

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Появление Кристиана Бэйла в картине произвело бы гораздо больший фурор, чем Майкла Китона и Бена Аффлека, потому что он ярче отложился в памяти зрителей, полагает издание ComicBook.

Но надеть костюм Брюса Уэйна актер был готов только под руководством Кристофера Нолана, поэтому отказывал студии раз за разом.