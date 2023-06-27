Кристиан Бэйл отказался играть Бэтмена во "Флэше" с Китоном и Аффлеком
Актер Кристиан Бэйл мог оказаться на борту проекта, который уверенно идет ко дну. Оказывается, руководство Warner Bros. Discovery несколько месяцев уговаривало его сыграть Бэтмена в фильме "Флэш".
Появление Кристиана Бэйла в картине произвело бы гораздо больший фурор, чем Майкла Китона и Бена Аффлека, потому что он ярче отложился в памяти зрителей, полагает издание ComicBook.
Но надеть костюм Брюса Уэйна актер был готов только под руководством Кристофера Нолана, поэтому отказывал студии раз за разом.
В попытке перезапуска вселенной DC, студия, похоже, сделала ставку не на ту лошадь. При бюджете в 200 млн долларов, "Флэш" задве недели проката собрал всего 210 млн долларов. На второй неделе его показатели рухнули на 72% (хуже только "Морбиус" с Джаредом Лето с падением на 75% от первой недели).