Фильм "Дыхание" с Горбачевой стал лидером российского проката

Российский бокс-офис на выходных возглавила премьера "Дыхание" с Ириной Горбачевой. Картина об эпидемии коронавируса собрала 30,7 млн рублей.

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На втором месте в странах СНГ (без России и Беларуси) - мультфильм "Элементарно" от Pixar с 26,7 млн рублей. Тройку лидеров замыкает премьера "Зверогонщики" с 23,4 млн рублей.