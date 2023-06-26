Фильм "Дыхание" с Горбачевой стал лидером российского проката

Фильм "Дыхание" с Ириной Горбачевой стал лидером российского проката
Российский бокс-офис на выходных возглавила премьера "Дыхание" с Ириной Горбачевой. Картина об эпидемии коронавируса собрала 30,7 млн рублей.
На втором месте в странах СНГ (без России и Беларуси) - мультфильм "Элементарно" от Pixar с 26,7 млн рублей. Тройку лидеров замыкает премьера "Зверогонщики" с 23,4 млн рублей.
Также в топ-5, по данным kinobusiness.com, вошли "Вызов" с 22,6 млн рублей и лидер прошлой недели - "Переводчик" Гая Ричи с 20,8 млн рублей.