Съемки «Красного уведомления 2» начнутся в этом году

Актриса Галь Гадот рассказала, что Netflix готовится к производству второй части «Красного уведомления». О написании сценария сиквела в онлайн-кинотеатре рассказывали еще в конце 2022 года, однако лишь совсем недавно его прочитали актеры. И, как отмечает Гадот, он отличный.

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Мы все постоянно обсуждаем «Красное уведомление 2». Я не знаю, могу ли я что-то рассказывать! Я уже прочитала сценарий, и это… вау! Мы все в предвкушении!

Судя по всему, съёмки продолжения начнутся уже в этом году. Таким образом, премьеру стоит ждать в 2024-м, если авторы картины не столкнутся с какими-то осложнениями во время производства.