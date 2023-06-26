Назван актерский состав фильма «Елки 10»

Съемки фильма «Елки 10» стартовали в Татарстане. Об этом «Газете.Ru» рассказали создатели проекта.
Шоураннером юбилейной части комедии стал Евгений Кулик. В Альметьевске, где стартовали съемки новых «Елок», разворачивается действие одной из четырех новелл проекта.
Также создатели фильма рассказали, кто сыграет в 10-й части. Бывший капитан команды КВН «Союз», ведущий музыкально-юмористического телешоу «Студия СОЮЗ» Айдар Гараев и звезда фильма «Холоп» и сериала «Последний министр» Ольга Дибцева.
Остальные актеры, а также детали сюжета держатся в тайне. Создатели картины обещают, что зрителей ждет встреча как с актерами, любимыми поколениями россиян, так и с теми, кто популярен сегодня у молодежи. Появятся ли в юбилейном фильме актеры из предыдущих частей «Елок», создатели фильма не раскрывают.
«В десятой части новым будет все. Новый актерский состав, новые герои, новые новеллы и новый современный добрый юмор», — отметил Кулик. Фильм «Елки 10» выйдет в российский прокат 7 декабря 2023 года.