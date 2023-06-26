Назван актерский состав фильма «Елки 10»

Остальные актеры, а также детали сюжета держатся в тайне. Создатели картины обещают, что зрителей ждет встреча как с актерами, любимыми поколениями россиян, так и с теми, кто популярен сегодня у молодежи. Появятся ли в юбилейном фильме актеры из предыдущих частей «Елок», создатели фильма не раскрывают.