«Потерявшись в звездах»: ремейк советского фильма

На прошлой неделе в прокате Китая вышел криминальный триллер «Потерявшись в звездах», сразу дебютировав на первом месте чарта. Лента заработала за дебютные расширенные выходные $ 96,86 млн — ей прогнозируют общую кассу в $ 461 млн, что является довольно внушительным результатом.

Ремейк рассказывает о мужчине по имени Хэ Фэя Ли Муцзы, у которого пропадает жена. Отчаявшийся муж ищет её по всему острову, и внезапно появляется женщина, утверждающая, что она — жена Ли Муцзы. Мужчина настаивает, что это самозванка, но она предъявляет документы и другие доказательства, подтверждающие правдивость её слов. Однако в дальнейшем всплывают новые детали произошедшего, заметно усложняющие ситуацию.