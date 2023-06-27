Что хотят видеть в сказках современные зрители

Найдется немало взрослых, которые обожают смотреть сказки и искренне убеждают окружающих в том, что все еще верят в Деда Мороза, Бабу Ягу и всевозможные чудеса. Что говорить о детях, ведь игра для них – главный способ познания и взаимодействия с окружающим миром, а сказки здесь играют не последнюю роль.

© Кадр из фильма "Морозко"

Не одно поколение современных взрослых выросло на сказках известного советского режиссера Александра Роу. В рамках информационного партнерства с первым Международным кинофестивалем детско-юношеских фильмов «Мир чудес» портал

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«Рамблер» провел опрос среди своих читателей и выяснил, какие сказки советского киноклассика больше всего любят читатели и чего ждут от современных сказок.

На первом месте оказалась сказка «Морозко», ей отдали предпочтение 28% участников опроса, еще 17% проголосовали за «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 13% отдали свои голоса «Королевству кривых зеркал», далее следуют «Огонь, вода и… медные трубы» с 9% голосов и «Финист – Ясный сокол», набравший 8%. Кстати, этот фильм вышел уже после смерти Александра Роу, который работал над его сценарием. Во второй половине списка расположились «Варвара-краса, длинная коса» (7%), «Кащей Бессмертный» (5%), «Новые похождения Кота в сапогах» (4%), «Марья-искусница» (3%) и «Конек-горбунок» (1%) с «Василисой прекрасной» (1%).

В современной киносказке российские зрители хотят видеть, как добро побеждает зло, за это проголосовали 44% участников опроса, традиционно русские персонажи в сказке нужны для 15%, а еще 14% отметили необходимость поучительного содержания и важность дружбы и взаимопомощи (12%).

Любимыми сказочными героями для российских зрителей по-прежнему остаются Баба Яга и Кощей Бессмертный, их выбрали 19% опрошенных, на втором месте – богатыри, набравшие 17% голосов, за ними следуют волшебники и маги, которых отметили 12% участников опроса. Дед Мороз и Снегурочка, Иваны-дураки и добрые неудачники, инопланетяне и пришельцы из других миров набрали по 9%, чуть меньше - 8% -у царей, царевен, принцев и принцесс, еще немного отстают сказочные звери и птицы (7%), за ними следуют персонажи-мастера и ожившие предметы (по 4%), а также роботы и искусственный интеллект (1%).

Большинство предпочли бы посмотреть новую сказку по телевизору, таких набралось 43%, в кинотеатр готовы отправиться 25% опрошенных, бесплатную версию в интернете найдут 16% участников опроса, в онлайн-кинотеатре, но опять же бесплатно, хотели бы посмотреть 8%, а 5% будут рады, если сказка будет доступна по подписке, и лишь 3% готовы заплатить за просмотр сказки в онлайн-кинотеатре без всяких условий.