Пора обращаться: 6 лучших мультфильмов об оборотнях

Не оборачивайтесь… ну или оборачивайтесь, ведь Netflix выпустил полнометражный мультфильм «Нимона» об отважной и очень необычной девушке-оборотне. Тема перевёртышей в мультфильмах пока довольно редкая — тем интереснее смотреть за приключениями этих удивительных созданий.

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Тлум.Ру решил собрать 6 ярких, интересных и жутко увлекательных мультфильмов об оборотнях.

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№ 1. «Легенда о волках»

Что, если оборотни существуют? Это предстоит узнать девочке Робин из небольшого ирландского городка. Жители городка постоянно ставят капканы на волчью стаю, обитающую в лесу вокруг поселения, однако никого не удаётся поймать — в городе ходят слухи, что вожаками стаи являются не волки, а оборотни-перевёртыши, «сноволки».

№ 2. «Монстры на каникулах»

Тут на первом плане всё-таки вампиры, но и оборотням уделили немало внимания. Так, в серии показали полуволка Вольфыча, который обзавёлся красавицей-женой, а впоследствии — и целым выводком волчат. Жизнь у оборотней непростая, особенно когда детей так много, и все они — безобразники.

№ 3. «Я краснею»

Эй, а кто сказал, что оборотни — это только волки? В азиатской мифологии найдётся место самым разным перевёртышам, например, лисам и красным пандам. О последних и рассказывает мультфильм — девочка Мэй Ли обнаруживает в себе семейное проклятие, из-за которого во время сильных эмоциональных вспышек она превращается в огромную красную панду. Плохо это или хорошо? Узнаете, если посмотрите.

№ 4. "Мы — монстры"

Что делать, если всю твою семью превратили в монстров? Наслаждаться, ведь это уникальный опыт, который может не повториться. Мумия, вампирша, чудище Франкенштейна, и, конечно, оборотень — вот, кого вы встретите в этом мультфильме. И у каждого из героев свои трудности, так что наблюдать за ними ну очень увлекательно.

№ 5. «Волчьи дети Амэ и Юки»

Амэ и Юки — с виду самые обычные дети, но всё куда сложнее: на самом деле они дети оборотня и обычной женщины, и, чтобы скрыть правду от окружающих, их непростому семейству приходится переехать из города в деревню.

№ 6. «100% Волк»