Как смотреть «Евангелион»: правильный порядок просмотра

Хидэаки Анно — действительно гениальный режиссер, что доказывает его аниме «Евангелион». Талант Хидэаки оценил даже знаменитый Хаяо Миядзаки. Впервые зрителям удалось познакомиться с «Евангелионом» в 1995 году. Детище Хидэаки Анно было глотком свежего воздуха в жанре меха — историях, которые повествуют о роботах. Сейчас этот сериал не только стал культовым среди поклонников японской анимации, но и превратился в большую франшизу.

© Кадр из сериала «Евангелион»

«Рамблер» рассказывает, как стоит смотреть аниме «Евангелион», чтобы учесть хронологический порядок и не запутаться в повествовании.

Видео дня

1. Аниме-сериал «Евангелион»

Годы выхода: 1995–1996

Длительность: 1 сезон, 26 серий

Жанры: аниме, фантастика, боевик, драма

Кадр из сериала «Евангелион»

Начать свой просмотр франшизы стоит с самого первого аниме — «Евангелион». Шел 2015 год. Катаклизм под название Второй удар, который произошел 15 лет, полностью изменил жизнь на Земле. Теперь люди каждый день борются с таинственными инопланетными существами — Ангелами. В этом им помогают Евангелионы — гигантские киборги, с силой которых могут совладать лишь подростки.

В центре сюжета — четырнадцатилетний парень по имени Синдзи Икари. Он интроверт и меланхолик, чей отец руководит организацией NERV, созданной для защиты людей от монстров. Синдзи ненавидит отца, ведь после смерти матери тот бросил сына. Жизнь складывается так, что Синдзи приходится взять на себя управление роботом и сразиться с Ангелами. Вот только есть одна загвоздка: мальчик вовсе не хочет быть героем.

2. Фильм «Евангелион: Смерть и перерождение»

Год выхода: 1997

Длительность: 101 минута.

Жанры: аниме, фантастика, боевик, драма

Кадр из фильма «Евангелион: Смерть и перерождение»

«Евангелион: Смерть и перерождение» является кратким пересказом основного сериала. Однако в этом фильме изменена концовка. Поскольку многие поклонники оригинала разочаровались финалом, создатели решили полностью переписать его и подарить фанатам альтернативную версию. Этот фильм нельзя считать обязательным для просмотра, но он может помочь лучше понять сюжет «Евангелиона» и освежить в памяти некоторые моменты.

3. Фильм «Конец Евангелиона»

Год выхода: 1997

Длительность: 87 минут

Жанры: аниме, фантастика, боевик, драма

Кадр из фильма «Конец Евангелиона»

После победы над последним Ангелом организация NERV сталкивается с новой угрозой: на их подземную штаб-квартиру нападают боевики Seele. Отец Синдзи готовится к тому, чтобы совершить Третий удар, который приведет к концу человечества. Теперь Синдзи предстоит сделать выбор: спасет ли он мир или нет.

Этот фильм — отличное продолжение основного сериала. Он более точно раскрывает отношения Синдзи с его отцом, а также многие аспекты вселенной «Евангелиона».

4. Фильм «Евангелион 1.0: Ты (не) один»

Год выхода: 2007

Длительность: 98 минут

Жанры: аниме, фантастика, боевик, драма

Кадр из фильма «Евангелион 1.0: Ты (не) один»

Этот фильм не показывает ничего нового для зрителей, которые уже успели познакомиться с оригинальным сериалов. Он пересказывает уже знакомую фанатам завязку «Евангелиона». Несмотря на это, на фильм все же стоит обратить внимание как минимум из-за того, что были добавлены некоторые моменты. Кроме того, он вышел спустя 10 лет после «Конца Евангелиона», поэтому графика в нем заметно улучшилась.

«Евангелион 1.0: Ты (не) один» можно считать первой частью «Новой киноверсии Евангелиона» — ремейков сериала 1995 года.

5. Фильм «Евангелион 2.0: Ты (не) пройдешь»

Год выхода: 2009

Длительность: 108 минут

Жанры: аниме, фантастика, боевик, драма

Кадр из фильма «Евангелион 2.0: Ты (не) пройдешь»

Главный герой смиряется с тем, что теперь ему предстоит стать пилотом «Евангелиона». При этом он знакомится с двумя другими пилотами по имени Рей и Аска, которые, в отличие от Синдзи, рады своей миссии. Трех ребят начинают связывать непростые отношения, которые происходят на фоне борьбы с Ангелами.

Этот фильм является переработкой одной из основных сюжетных линий оригинального сериала, а также второй частью «Новой киноверсии Евангелиона». Более того, в этой ленте Хидэаки Анно лучше раскрывает характеры трех основных персонажей и дает посмотреть на их отношения под другим углом.

6. Фильм «Евангелион 3.0: Ты (не) исправишь»

Год выхода: 2012

Длительность: 106 минут

Жанры: аниме, фантастика, боевик, драма

Кадр из фильма «Евангелион 3.0: Ты (не) исправишь»

Спустя 14 лет Синдзи Икари приходит в себя после комы, в которую он впал в результате Третьего удара и попытки спасти Рей. Герой оказывается в заложниках у организации WILLIE, которая является противником NERV и новым местом работы Аски по совместительству.

Многие поклонники не оценили третью частью «Новой киноверсии Евангелиона», посчитав ее самой непонятной и странной во всей серии фильмов. Однако именно после этой кинокартины становится очевидно, что Хидэаки Анно решил больше заострить свое внимание не на сюжете, как это было с сериалом 1995 года, а на персонажах. Первая часть была посвящена Рей, вторая Аске, а третья — герою по имени Каору.

7. Фильм «Евангелион 3.0 + 1.0: Как-то раз»

Год выхода: 2021

Длительность: 155 минут

Жанры: аниме, фантастика, боевик, драма

Кадр из фильма «Евангелион 3.0 + 1.0: Как-то раз»

После того, как Синдзи чуть не становится причиной конца света, он перестает испытывать интерес к жизни. Так он вместе с Рей и Аской оказывается в Третьей деревне — восстановленном поселении, где люди пытаются наладить мирную жизнь. В это время организация WILLIE делает все возможное, чтобы остановить последний надвигающийся удар.