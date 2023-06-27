Фильмы, которые помогут пережить расставание

Расставаться всегда тяжело, но иногда это необходимо. Это — та вещь, с которой каждый человек сталкивался и соприкасался в своей жизни. Справиться с ней не всегда просто. Однако если вы уже переживали этот опыт, то вы знаете, что спустя время вам станет легче и вы вновь обретете себя.

© Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Тема расставания в кинематографе мелькает довольно часто. Нам показывают его с разных сторон с точек зрений. Можно по-разному относиться к этому явлению, но чаще фильмы внушают нам идею о том, что негативный опыт — тоже опыт.

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О фильмах, которые помогают пережить расставание, — в материале “Рамблера”.

“Отпуск по обмену” (2006)

Две девушки решают провести Рождество, обменявшись домами. Однако они не знают, что это решение станет для обеих из них судьбоносным. Вместо унылых вечеров в одиночестве они находят приключения, а вместе с ними и новую любовь. И ничего этого не случилось бы, если бы они не решили разойтись со своими возлюбленными.

Иногда кажется, что расставание — конец жизни, но это не так. Всегда стоит помнить, что ваша жизнь зависит только от вас, а не от окружающих вас людей.

“Исчезнувшая” (2014)

Детективный триллер рассказывает об отношениях пары с момента их знакомства вплоть до годовщины свадьбы и дня пропажи супруги. Полиция начинает ее искать и выясняется, что все улики ведут к ее мужу. На протяжении фильма длится серьезное расследование, которое запутывает зрителей все больше.

Картина учит людей тому, что оставаясь в токсичных отношениях, они обрекают себя на несчастье. Все это может обернуться катастрофой, если вовремя не сбежать.

“Ла-Ла Ленд” (2016)

Фильм рассказывает об отношениях влюбленной пары, которые случайно встретились друг с другом. На первый взгляд их отношения казались идеальными, но они оба имели разные цели и стремления в жизни, что повлияло на их чувства. Понимая, что порознь они могут добиться большего, влюбленные расстаются. Спустя время они вновь встречаются, добившись всего, что хотели, и понимают: вместе им быть было не суждено.