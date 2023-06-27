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Фильмы, которые помогут пережить расставание

Расставаться всегда тяжело, но иногда это необходимо. Это — та вещь, с которой каждый человек сталкивался и соприкасался в своей жизни. Справиться с ней не всегда просто. Однако если вы уже переживали этот опыт, то вы знаете, что спустя время вам станет легче и вы вновь обретете себя.

Фильмы, которые помогут пережить расставание
© Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Тема расставания в кинематографе мелькает довольно часто. Нам показывают его с разных сторон с точек зрений. Можно по-разному относиться к этому явлению, но чаще фильмы внушают нам идею о том, что негативный опыт — тоже опыт.

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О фильмах, которые помогают пережить расставание, — в материале “Рамблера”.

“Отпуск по обмену” (2006)

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Две девушки решают провести Рождество, обменявшись домами. Однако они не знают, что это решение станет для обеих из них судьбоносным. Вместо унылых вечеров в одиночестве они находят приключения, а вместе с ними и новую любовь. И ничего этого не случилось бы, если бы они не решили разойтись со своими возлюбленными.

Иногда кажется, что расставание — конец жизни, но это не так. Всегда стоит помнить, что ваша жизнь зависит только от вас, а не от окружающих вас людей.

“Исчезнувшая” (2014)

Детективный триллер рассказывает об отношениях пары с момента их знакомства вплоть до годовщины свадьбы и дня пропажи супруги. Полиция начинает ее искать и выясняется, что все улики ведут к ее мужу. На протяжении фильма длится серьезное расследование, которое запутывает зрителей все больше.

Картина учит людей тому, что оставаясь в токсичных отношениях, они обрекают себя на несчастье. Все это может обернуться катастрофой, если вовремя не сбежать.

“Ла-Ла Ленд” (2016)

Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"

Фильм рассказывает об отношениях влюбленной пары, которые случайно встретились друг с другом. На первый взгляд их отношения казались идеальными, но они оба имели разные цели и стремления в жизни, что повлияло на их чувства. Понимая, что порознь они могут добиться большего, влюбленные расстаются. Спустя время они вновь встречаются, добившись всего, что хотели, и понимают: вместе им быть было не суждено.

Фильм раскрывает тему того, что в отношениях иногда можно утонуть, потеряв себя, свои стремления и мечты. И расставание в таком случае станет наилучшим выходом.

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