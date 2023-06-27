«Кто убил BlackBerry» вышел в онлайне в России

26 июня фильм «Кто убил BlackBerry» официально вышел в онлайне в России. Картину можно посмотреть в Okko и на «Кинопоиске» с русской озвучкой и субтитрами.

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Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат IFC Films.

За основу сюжета сценаристы фильма взяли книгу «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry». Она повествует об истории успеха и краха смартфонов компании Research In Motion из-за недооценки конкурентов в лице Apple и её iPhone.