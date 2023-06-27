Режиссер «Дыхания» заявил, что не верит в «Оскар»

«В последнее время тоже Американская академия все больше как-то участвует в политических всяких играх, поэтому для меня перестала иметь какой-то авторитет, так скажем. Если альтернативную премию учредят, то окей. Я не особо верю в эти премии, как я уже сказал выше», — сказал Каримов в ответ на вопрос об аналоге «Оскара» — Евразийской кинематографической премии, которую Минкульт РФ сейчас обсуждает, в частности, с Китаем.