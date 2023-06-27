Звезда «Во все тяжкие» ответил на призыв фанатов

В ходе подкаста Happy Sad Confused Крэнстон назвал такое решение «ленивым», поскольку фанаты отталкиваются только от прически актера в сериале, которая придает ему схожесть со злодеем — они оба побриты налысо. «Моя реакция была следующей: "Для чего это вообще?" Только потому что у меня была лысая голова, они твердят: "А! Лекс Лютор!" Да бросьте. Давайте хоть немного включим фантазию», — сказал Крэнстон и пошутил, что для таких случаев должен быть создан специальный сайт «ленивых кастингов».