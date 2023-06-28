Россияне назвали самые ожидаемые экранизации 2023 года

Продолжение фильма "Дюна" от режиссера Дени Вильнева, "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина и третий сезон сериала "Ведьмак" стали самыми ожидаемыми экранизациями 2023 года среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса книжного сервиса "Литрес" и онлайн-кинотеатра "Иви", предоставленные ТАСС в среду.

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"Рейтинг самых ожидаемых экранизаций возглавила "Дюна-2" - научно-фантастический фильм режиссера Дени Вильнева, вторая часть франшизы, основой которой стали романы Фрэнка Герберта. За нее отдали голоса 36% респондентов. Продолжение истории Пола Атрейдеса и народа планеты Арракис с Тимоти Шаламе, Зендеей и Ребеккой Фергюсон в главных ролях выйдет в прокат в ноябре 2023 года", - говорится в комментарии к рейтингу.

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Второе место у одноименной киноадаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (34%). Режиссером новой экранизации выступает Михаил Локшин, а ключевых персонажей играют Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Юрий Колокольников. На третьей строке рейтинга - третий сезон сериала Netflix "Ведьмак" (28%) по мотивам цикла книг польского писателя Анджея Сапковского. Следом идут "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" (27%) Фрэнсиса Лоуренса - экранизация романа Сьюзен Коллинз расскажет о событиях, произошедших за 64 года до начала первых игр. Замыкает первую пятерку рейтинга "Вилли Вонка" (25%) - музыкальный приквел Пола Кинга к повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика".

Согласно результатам опроса, большинство респондентов (97%) считают необходимым создавать экранизации произведений, 94% любят проводить время за просмотром такого контента, а у 73% после финальных титров возникает желание прочесть или прослушать книгу. По мнению россиян, преимущество экранизаций в возможности взглянуть на хорошо известный сюжет с другого ракурса (60%), при этом 50% опрошенных нравится видеть любимых героев в лице известных актеров.