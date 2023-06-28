Фестиваль «Тёплая анимация» закончился: 7 лучших короткометражек

Моргнёшь — целый месяц лета пройдёт. Конечно, стоит на всё смотреть позитивно. К примеру: моргнёшь, и целый фестиваль анимации закончился, а его мультфильмы-участники продолжают терпеливо ждать зрителей в Сети. «Тёплая анимация» второй год проходит под крылом студии «Союзмультфильм». Тлум.Ру рассказывает о нескольких мультфильмах, которые стоит или показать детям, или посмотреть их всей семьёй — зачем мелочиться?

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Традиционно, в день своего рождения — 10 июня — студия «Союзмультфильм» объявила старт второго онлайн-фестиваля «Тёплая анимация», участие в котором принимают авторские короткометражки, снятые на студии. Премьеры показывали в официальной группе ВКонтакте, на YouTube-канале в период с 10 по 25 июня, а также в эфире телеканала «Мультиландия».

Видео дня

№ 1: «Под облаками»

Режиссёр: Василиса Тикунова

Жизнь одного барашка из стада отличается от остальных. Он любит цветы, не понимает стадного чувства и в целом заметно выделяется на фоне собратьев. Наступает тот день, когда один единственный барашек не выдерживает натиска стада. Переживать раньше времени не стоит, герой сам себя приятно удивит.

№ 2: «Яблоневый человечек»

Режиссёр: Алла Вартанян

История о том, как обычный человек на протяжении многих десятилетий занимается яблочным делом. Всё это время в внутри его единственной яблони живёт то ли корешок, то ли волшебное существо. Мультфильм основан на английских приданиях, а в Англии и Шотландии самые старые яблони в саду так и называли — Яблоневыми человечками.

№ 3: «Принцесса и Бандит»

Увидев объявление о розыске бандита, принцесса в него влюбляется. Вешает постер на стенку комнаты и решает завоевать сердце незнакомца, совершая золотые подношения. Бандит почему-то только золото и замечает, чем ухудшает настроение принцессы. Тем временем, богатств во дворе становится всё меньше, король и королева начинают что-то подозревать.

№ 4: «День рождения Пишто»

Режиссёр: Софья Кендель

Есть такой тип людей, которым хорошо одним. Им не требуется постоянная компания рядом, долгие разговоры. Они и здесь и не здесь одновременно. Пишто — герой короткого метра, завершившего программу фестиваля, как раз из таких. Наступает день его рождения, родственники появляются на пороге. Сможет ли Пишто пережить такое эмоциональное потрясение?

№ 5: «Баба Яга и малышка»

Баба Яга переживает за свою внешность. В одной из книг она находит пошаговый рецепт создания зелья для омоложения. Для него нужна щепотка того-то, ложка этого и один младенчик. По соседству у королевской семьи как раз есть юная принцесска, самим родителям срочнейший образом требуется няня для непоседы.

№ 6: «7 козлят»

Есть такая поговорка: кот из дома — мыши в пляс. Здесь дом покидает мама семерых козлят, дождавшись отбытия родительницы, компания устраивает дома погром! Как в известной сказке, где-то поблизости есть волк, которому, как точно уверены зрители, нельзя открывать дверь. Но знают ли об этом козлята?

№ 7: «Мой друг тигр»