Disney потерял почти 900 млн долларов на своих последних проектах

Восемь последних проектов Disney принесли компании убыток в 890 миллионов долларов. Об этом сообщил авторитетный ресурс, анализирующий кассовые сборы, Valiant Renegade.

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Среди картин-неудачниц - "Базз Лайтер", "Тор 4", "Странный мир", "Черная Пантера 2", "Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Русалочка", а "Элементарно" - вообще худший проект Pixar с финансовой точки зрения.

В их производство было вложено без малого 3 миллиарда долларов. Студия официально свои потери не оглашает. Вероятно, надеется скрыть их по примеру Amazon, который, заметая следы за катастрофическими "Кольцами власти", "нарисовал" сериалу рейтинги в базе IMDb, которой владеет.