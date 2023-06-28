Disney потерял почти 900 млн долларов на своих последних проектах

Disney потерял почти 900 миллионов долларов на своих последних проектах
Восемь последних проектов Disney принесли компании убыток в 890 миллионов долларов. Об этом сообщил авторитетный ресурс, анализирующий кассовые сборы, Valiant Renegade.
Среди картин-неудачниц - "Базз Лайтер", "Тор 4", "Странный мир", "Черная Пантера 2", "Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Русалочка", а "Элементарно" - вообще худший проект Pixar с финансовой точки зрения.
В их производство было вложено без малого 3 миллиарда долларов. Студия официально свои потери не оглашает. Вероятно, надеется скрыть их по примеру Amazon, который, заметая следы за катастрофическими "Кольцами власти", "нарисовал" сериалу рейтинги в базе IMDb, которой владеет.
Очевидно, в Disney еще рассчитывают минимизировать ущерб за счет трансляции провальных проектов на своих стриминговых платформах. Остаётся надеяться, что киношные боссы усвоят урок: никакой маркетинг и даже монополия в индустрии не могут обеспечить успех у публики, если игнорировать художественную ценность в угоду политической и социальной конъюнктуре.