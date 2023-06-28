5 сериалов для тех, кому понравилось "Черное зеркало"

"Черное зеркало" – это сериал, в котором авторы предлагают увидеть зрителям, каким может стать наше будущее. Зачастую сюжеты не внушают оптимизма, но вместе с тем притягивают к экранам миллионы зрителей.

© Кадр из сериала "Маньяк"

В середине июня вышел новый шестой сезон "Черного зеркала", которого фанатам пришлось ждать четыре года. Новый сезон был принят и зрителями, и кинокритиками на ура.

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Если вы в поисках других сериалов с похожей атмосферой, предлагаем вам посмотреть киноленты из нашей подборки. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Маньяк", 2018

Энни и Оуэн – два незнакомца, которые соглашаются поучаствовать в испытании нового фармацевтического средства. Энни пытается забыться после разрушенных отношений, а Оуэн страдает от шизофрении, которую ему диагностировали еще в детстве. Герои рассчитывают, что новомодное лекарство избавит их от проблем. Однако никто не предупреждает их о побочных эффектах.

"Видоизмененный углерод", 2018

Кадр из сериала "Видоизмененный углерод"

Действие сериала разворачивается XXVII веке. Теперь на Земле есть возможность "сгружать" человеческое сознание и личность из одного тела в другое. Большинство людей довольны таким положением дел, чего нельзя сказать о бывшем военном спецназовце Такэси. Миллиардер нанимает героя, чтобы тот расследовал гибель одного из его тел.

"Осмос", 2019

Кадр из сериала "Осмос"

Сериал повествует о последнем достижении техники, благодаря которому у людей появляется возможность найти для себя идеального спутника жизни. Однако вскоре бета-тестеры выясняют, что любовь гораздо сложнее технологий, но они уже предоставили доступ к своему сознанию.

"Любовь, смерть и роботы", 2019

Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы»

В каждой эпизоде сериала-антологии зрителям предлагается новая история на тему будущего. Некоторые из историй заставят растрогаться, какие-то вызовут ужас, а другие натолкнут на философские размышления. Проект не раз называли анимационным "Черным зеркалом", хотя у этого сериала есть и другие отличия. Любопытно, что каждая серия сделана в собственном анимационном стиле.

"Мистер Робот", 2015

Сериал повествует историю социофоба-программиста Эллиота. В один момент герой решает стать хакером, но это становится проблемой, ведь он работает в компании, которая занимается кибербезопасностью.