Начались съемки "Министерства Всего Хорошего" с Ивлеевой и Фоменко

"Наш сериал - о неслучайных случайностях. Мне понравилось, что в этой истории есть большой потенциал и большие возможности для проявления фантазии. Проект получается необычным, здесь есть место для творчества и экспериментов всем цехам: и художникам, и специалистам по компьютерной графике, и оператору, и мне как режиссеру. Будет много всего необычного, в том числе полу-артхаусного (в хорошем смысле) - пусть вас это не пугает. Просто какие-то приемы, решения - достаточно необычные для массового кино. Кастинг у нас шикарный, актеры очень попали в типажи и своих персонажей. В этом проекте каждый найдет что-то для себя: тут есть и юмор, большой комедийный элемент, есть приключения, фантастика, мистика, есть драма, есть много исторических флешбеков - у нас широкое художественное время и пространство".