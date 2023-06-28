Начались съемки "Министерства Всего Хорошего" с Ивлеевой и Фоменко

Начались съемки сериала "Министерство Всего Хорошего" с Ивлеевой и Фоменко
Начались съемки восьмисерийной фантастической комедии "Министерство Всего Хорошего". Проект пополнит линейку оригинальных сериалов Okko. Работают над ним также кинокомпания ID Production совместно со "Студией 12" при поддержке Института развития интернета.
Режиссером-постановщиком фантастической комедии стал Александр Фомин ("Молодой человек"), автор идеи и сценария - Александр Цыпкин, оператор - Михаил Соловьев.
По сюжету на все запросы людей отвечают всего два министерства - Всего Хорошего и Всего Плохого. В первом ведомстве работают добряки и раздолбаи, во втором - сверхэффективные менеджеры. Неожиданно одна простая просьба нарушает естественный ход событий и теперь от судьбы обычной питерской семьи будет зависеть, закроют ли руководители министерств весь проект "Человечество".
Главные роли в исполнят Анастасия Ивлеева, Николай Фоменко, Владислав Прохоров и Лиза Ищенко. В сериале также снимаются Гоша Куценко, Ян Цапник, Ольга Сутулова, Игорь Верник, Артур Бесчастный, Линда Лапиньш, Валерия Федорович, Александр Алябьев, Алексей Макаров, Евгения Розанова, Дмитрий Ендальцев. Показы серий начнутся в 2024 году.
"Министерство Всего Хорошего", как анонсируют создатели, - первый в России сериал, изображения в котором создаются при помощи искусственного интеллекта. Речь идет, например, о дизайне тарелок, костюмах персонажей или графических эффектах в монтаже.
Прямая речь
Александр Фомин, режиссер-постановщик:
"Наш сериал - о неслучайных случайностях. Мне понравилось, что в этой истории есть большой потенциал и большие возможности для проявления фантазии. Проект получается необычным, здесь есть место для творчества и экспериментов всем цехам: и художникам, и специалистам по компьютерной графике, и оператору, и мне как режиссеру. Будет много всего необычного, в том числе полу-артхаусного (в хорошем смысле) - пусть вас это не пугает. Просто какие-то приемы, решения - достаточно необычные для массового кино. Кастинг у нас шикарный, актеры очень попали в типажи и своих персонажей. В этом проекте каждый найдет что-то для себя: тут есть и юмор, большой комедийный элемент, есть приключения, фантастика, мистика, есть драма, есть много исторических флешбеков - у нас широкое художественное время и пространство".
Александр Цыпкин, автор сценария:
"Идею показать мой взгляд на то, как устроен мир в комедийной и лирической истории, я вынашивал давно, но вероятно в "Министерстве Всего Хорошего" ждали нужного момента. И, наконец, все совпало. Если говорить коротко, то наш сериал о том, что человеком нужно оставаться всегда, даже если ты ангел".
Анастасия Ивлеева, актриса:
"Если говорить про сценарий в целом - меня заинтересовала идея, что не все так бессмысленно и печально, как можно было бы подумать. И у людей есть надежда и шанс, есть место добру, а это всегда прекрасно. И второй момент - мой персонаж. Это антагонист! Вот такая вот биполярочка. Но это же классно, когда в борьбе за все хорошее появляется отрицательный персонаж, который не то, чтобы хочет сделать жизнь невыносимой. У него тоже есть своя миссия. По мнению этого персонажа, она тоже хорошая. И вот такое странное соотношения меня вдохновило".
Николай Фоменко, актер:
"Все началось со сценария - он веселый и на вечную тему. Мы хорошо с Цыпкиным знаем друг друга. Тема, на мой взгляд, сегодня очень актуальная: потусторонняя борьба за человеческие души. Финальной точкой стал мой разговор с режиссером Александром Фоминым: он рассказал о своем видении проекта, и это не вошло в противоречие с моими внутренними ощущениями, и я с удовольствием согласился".