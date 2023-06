Первой части «Пиратов Карибского моря» — 20 лет

Наследие старых кинопиратов

Возможный актёрский состав

Интересно, что фирменная фразочка Джека «Смекаешь?» — оказалась импровизацией актёра, как и предложение, сказанное персонажем ближе к концу ленты — «Поплывём к горизонту» (Bring me that horizon). Впоследствии это выражение в слегка изменённой форме стало названием популярной британской рок-группы Bring Me the Horizon.