Тест на внимательность: 8 киноляпов в культовых фильмах
Эти оплошности заметили лишь самые внимательные поклонники.
Помните, какой скандал разгорелся, когда в кадре «Игры престолов» неожиданно заметили современный кофейный стаканчик? Поклонники негодовали, считая, что создатели халатно отнеслись к своей работе. Но даже в самых высокобюджетных фильмах иногда случаются промашки.
«Титаник»
В хите Джеймса Кэмерона сразу несколько помарок, которые заметили внимательные зрители. Во-первых, рассказывая о жизни до плавания, Джек говорит, что постил озеро Виссота. Вот только возникло оно в 1917 году! А парк развлечений, куда он обещал отвезти Роуз, открыли в 1916. Может, парень был путешественником во времени?
Во-вторых, картина, которую нарисовал Джек разительно отличается от той, которую в финале нашли на дне океана.
«Криминальное чтиво»
Знаменитый эпизод в квартире обожают многие поклонники кинематографа, но только самые внимательные заметили, что дыры от пуль появились на стене до того, как в помещении началась перестрелка.
«Храброе сердце»
О многочисленных ляпах в этой картине ходят легенды: здесь и резиновые мечи, колышущиеся на ветру, и современная обувь, но главный хит — белый автомобиль на фоне исторического боя. Неужели создатели не заметили его?
«Хоббит»
Режиссер Питер Джексон относился к картинам по романам Толкиена с огромным трепетом, он считается одним из главных фанатов саги. Но от киноляпов это не спасло. Так, многие поклонники возмущались тому, что у их любимого Эльфа в исполнении Орландо Блума неожиданно стали голубыми глаза, хотя в предыдущих частях были карими.
К тому же, у Торина Дубощита в одной из сцен видны современные ботинки с рельефной подошвой.
«Джанго. Освобожденный»
Анахронизм закрался и в этот фильм. Арфистка в одной из сцен играет «К Элизе» Бетховена, но события в фильме происходят в 1858 году, а ноты произведения были найдены лишь в 1865-ом.
«Ирония судьбы»
В фильме, который вся страна смотрит 31 декабря, тоже есть нелепая оплошность. Ревнивый Женя Лукашин выкидывает из окна фото Ипполита, а затем поднимает его со снега. На снимке запечатлен не Юрий Яковлев, а Олег Басилашвили. Артист тоже пробовался на роль Ипполита, но не был утвержден.
«Пираты Карибского моря»
В одной из частей герои отправляются спасать Джека Воробья… Точнее, Капитана Джека Воробья, конечно же! Они плывут в Сингапур, но это название появилось значительно больше. Считается, что действие фильма происходит в 17 веке, а Сингапур стал именоваться так лишь в девятнадцатом.
«Назад в будущее»
В одной из самых известных сцен «Назад в будущее», где Марти МакФлай виртуозно играет на гитаре, тоже закралась ошибка. В частности, это сама гитара — Gibson ES 345, которая была выпущена только через 3 года после событий в фильме. Действие картины происходит в 1955 году, а инструмент вышел только в 1958 году.