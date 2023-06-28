Кино недели: "Время расплаты"

На этой неделе в кинотеатрах состоится премьера криминального триллера "Время расплаты".

© Кадр из фильма "Время расплаты"

"Рамблер" расскажет, о чем эта картина, и почему стоит обратить на нее внимание.

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Сюжет

Главный герой – отважный детектив с многолетним опытом, профессионал своего дела Том Моран. Мужчина омрачен страшным известием: у него диагностировали смертельное заболевание. Так как Тому нечего терять, он принимает решение уйти в отставку не совсем традиционным способом: погибнуть на службе при выполнении своих профессиональных обязанностей. По его расчетам, правильно реализованный план обеспечит жену и сына приличной материальной компенсацией.

В процессе реализации поставленной перед собой задачи детектив связывается с опасными преступниками. Больше всего героя расстраивает тот факт, что все идет не по плану: он непреднамеренно вовлекается в еще более крупный заговор. В ходе расследования выясняется, что он далеко не единственный, кто использует систему для личной выгоды: тем же самым промышляет и управление полицейского департамента.

Главный герой фактически оказывается в безвыходной ситуации. Перед смертью Том решает сделать нечто по-настоящему важное для родного города и закона – изобличить всех коррупционеров и вывести их на чистую воду.

Актерский состав

Главная роль в картине досталась актеру и кинорежиссеру, обладателю двух премий "Оскар" Мелу Гибсону. Компанию ему составила американская актриса и модель Кейт Босворт – девушка снималась в популярном триллере о студентах-аферистах "Двадцать одно" и в драме "Все еще Элис" с Джулианной Мур.

Также на экранах появятся Доминик Перселл ("Эквилибриум", "Побег"), Ник Стал ("Человек без лица", "Замок и ключ"), Расселл Ричардсон ("Железный человек", "Мыслить как преступник"), Джон Линдстрем ("Настоящий детектив", "Касл") и другие.

Сценарий

Над кинокартиной и ее сюжетом работал сценарист и продюсер Майкл Кэйчек. Он известен участием в съемках таких проектов, как "Реквием по мечте", "Клубная мания" и "Хорошая жена". Ключевыми жанрами Кэйчика являются криминал и триллер, поэтому предполагается, что фильм получился интересным и напряженным.

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