4 жутких хоррора, в которых живые позавидовали мертвым

Зрители привыкли к тому, что фильмы ужасов неизменно ассоциируются со смертью. Решая провести вечер с попкорном и хоррором, мы готовы к тому, что в картине будут убиты несколько героев, а то и все сразу.

© Кадр из фильма "Бабадук"

Однако существуют и такие фильмы ужасов, где парадоксально обходится без трупов. И стоит отдать этим картинам должное –при отсутствии смертей в сценарии удерживать напряжение на протяжении всей киноленты может быть весьма непросто.

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Подробнее о фильмах, которым это удается – в материале "Рамблера".

"Бабадук", 2014

Кадр из фильма "Бабадук"

В жизни Амелии трагедия идет рука об руку с счастьем. Шесть лет назад женщина родила ребенка в день, когда погиб ее муж. Однако у малыша есть свои особенности – он растет тревожным ребенком, ведь ему везде мерещатся чудища. Как-то раз мальчик просит мать прочитать ему перед сном книгу об ужасном монстре, после чего его фантазия получает физическое воплощение.

"Голова-ластик", 1977

Дебютная картина Дэвида Линча повествует историю ребенка-мутанта, который рождается в семье обыкновенных родителей. Главный герой Генри вместе с женой (на которой, строго говоря, он женился только из-за беременности) вынужден выхаживать отпрыска, не подозревая, к чему все это может привести.

"Другие", 2001

Грейс прячет своих детей в таинственном особняке на острове. Здесь семья дожидается окончания Второй мировой войны, с которой должен вернуться отец семейства.

Дочь и сын главной героини страдают от странного заболевания – они не выносят дневной свет, поэтому все комнаты в особняке всегда должны быть в полутьме. Когда в доме появляются новые слуги, им приходится соблюдать установленные порядки, но в жизнь героев вмешивается потусторонняя сущность.

"1408", 2007

Кадр из фильма "1408"