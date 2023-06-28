10 лучших фильмов первой половины 2023 года

С начала этого года вышла масса достойных внимания фильмов и мультфильмов. «Человек-паук: Паутина вселенных» ещё выше поднял планку мировой анимации, а Гай Ричи показал, что в бешеном графике качество его работ не проседает, а только растёт. Издание Variety представило свой топ-10 лучших полнометражных лент первой половины 2023 года.