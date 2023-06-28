Съемки фильма «Веном 3» с Томом Харди официально стартовали

Съемки долгожданного третьего фильма по комиксам Марвел “Веном” наконец-то стартовали, и это вызвало несказанное волнение у фанатов. Неудивительно, что интернет сразу же заполнился фрагментами видео со съемочной площадки, на которых запечатлен главный герой, Том Харди, в образе Эдди Брока.

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Зрители, изучая эти кадры, обратили внимание на одну деталь — наряд, который персонаж носил в финальных сценах фильма “Человек-Паук 3: нет пути домой” (12+). Это намекает на то, что действие “Венома 3” начнется непосредственно после событий, представленных в предыдущей ленте.

Напомним, что в предыдущем фильме “Веном 2” (12+) происходит телепортация Эдди Брока из его вселенной в киновселенную Марвел во время сцены после титров. Зрители видят, как симбиот Веном обращает свое внимание на телерепортаж с Человеком-пауком, исполненным Томом Холландом. Объединение двух персонажей стало возможным благодаря этому событию.

Уже в третьем фильме “Человек-Паук” Эдди Брок оказывается в баре, где в разговоре упоминает Железного человека, Халка и других героев. Эта сцена, видимо, подразумевает, что Брок в конечном итоге вернется в свою вселенную Человека-паука, принадлежащую студии Sony.