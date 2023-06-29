«Джон Уик», репрессии Сталина и Скорсезе. 10 лучших фильмов первой половины 2023 года. Почему их надо смотреть?

Перед самыми громкими премьерами этого года — «Барби» и «Оппенгеймером» — «Лента.ру» подводит промежуточные итоги 2023-го, чтобы зафиксировать в памяти десять замечательных фильмов, которые уже можно найти в сети. Кадры этих картин при желании вполне можно сложить в коллаж, точно выражающий ощущение первого полугодия. В нем нашлось место ужасам, чудесам, уютному (и не очень) ретро, большим амбициям и самурайской вере в судьбу.

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Едва ли не главный проклятый поэт американского кинематографа Абель Феррара разменял пятый десяток и начал новую жизнь. Он уже давно трезв, увлечен буддизмом, живет в Италии, но легендарной витальности ничуть не утратил. «Молодой Папа» — опыт Феррары по интеграции в собственную художественную вселенную поэтики итальянского неореализма. Материал выбран максимально подходящий — житие католического святого начала XX века, сыгранного чуть было не подвергшимся кэнселлингу американцем Шайей Лабафом. Пазолини здесь не больше, чем Росселини, а чудеса служат контрапунктом в исследовании методами кинематографа причин возникновения итальянского фашизма.

«Человек-паук: Паутина вселенных» (Spider-man: Across the Spider-verse), режиссеры Жуакин Душ-Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Компания Sony продолжает подрывать киновселенную Marvel изнутри, пользуясь смежными правами на «Человека-паука». «Паутина вселенных» — сиквел оскароносного мультфильма «Через вселенные» пятилетней давности. Продолжение не уступает оригиналу, а в чем-то и превосходит его. В психоделическом мареве смешиваются разные стили анимации, рождая невероятно пластичное и живое кино, которое удивляет не спецэффектами, а буйством и смелостью фантазии. История противостояния ошибочно ставшего Пауком Майлза Моралеса и превратившегося в ходячую антиматерию злодея Пятна — возможно, единственный сегодня кинокомикс, который не стоит пропускать.

«За нас с вами», режиссер Андрей Смирнов

Новый фильм 82-летнего Андрея Смирнова — свидетельство того, каким могло бы быть русское кино, если бы не так ожесточенно старалось разорвать свои формальные связи с кинематографом советским. Не снимавший 30 лет из-за стычек с советской цензурой Смирнов сегодня остается носителем той традиции, которая, увы, так и не проявилась в полной мере в эпоху юности режиссера. «За нас с вами» — фильм о последних месяцах правления Иосифа Сталина, передающий быт и дух московской коммунальной интеллигенции. Смирнов здесь не опускается до повесточной публицистики и прямых аналогий, а лишь максимально достоверно и тепло отдает дань памяти страшным годам собственного детства. Именно такой честный подход к историческому материалу в результате и делает «За нас с вами» фильмом не только актуальным прямо сейчас, но и обреченным на долгую жизнь.

«Air: Большой прыжок» (Air), режиссер Бен Аффлек

После провала гангстерского эпика «Закон ночи» Бен Аффлек взял режиссерскую паузу в семь лет и неожиданно вернулся с демонстративно скромным фильмом об изобретении самых известных баскетбольных кроссовок. Камбэк надежно поддержал старый друг Мэтт Дэймон, у которого здесь главная роль и не первый в карьере накладной живот. «Air» это вроде бы ретробезделица, но из тех, что стоят многих больших студийных проектов. Буквально на ровном месте, в максимально ограниченном пространстве бизнес-истории Аффлек рассказал историю про то, что даже мегаломаны-эгоцентрики иногда должны уметь идти на компромиссы.

«Джон Уик 4» (John Wick 4), режиссер Чад Стахелски

Финал саги о наемном убийце по прозвищу Баба-яга по большей части разворачивается в Европе — с кульминацией в Париже. Чад Стахелски и Киану Ривз здесь выдают зрителям буквально все, везде и сразу. История началась с похищенной собаки? Здесь псы рыщут стаями. Вам казалось, что предыдущие три фильма серии исчерпали трюковую фантазию? На экране сотни опровержений. А главное, что «Джон Уик 4» нашел идеальный баланс между забубенным китчем (за него отвечают друзья Джона из банды «руска рома») и самурайской пронзительностью. Если бы эта картина все-таки стала последней, это был бы очень красивый финал, однако Ривз и Стахелски вроде бы уже взялись за сценарий пятой части.

«Аферисты» (Sharper), режиссер Бенджамин Карон

В такие времена, как наши, от кинематографа особенно сильно ждут широких, глубоких или хотя бы ярких высказываний. Честное развлекательное кино в таких обстоятельствах принято почти что презирать, однако картины вроде «Аферистов» обычно проходят проверку времени лучше, чем какой-нибудь «Треугольник печали». Авантюрный детектив про обаятельных жуликов — один из самых тонких киножанров на свете. От режиссера он требует остроумия, чувства ритма и точного ощущения ансамбля. «Аферисты», разыгранные составом во главе с Джулианной Мур и Себастианом Стэном, обладают всем перечисленным. Хочется верить, что Бенджамин Карон, для которого картина стала дебютом, вскоре продолжит в том же духе.

«Бостонский душитель» (Boston Strangler), режиссер Мэтт Раскин

Для режиссера Мэтта Раскина дело Бостонского душителя Альберто ДеСальво было проектом мечты. В своем фильме он не просто рассказывает уже известную (и несколько раз экранизированную) историю, но и восстанавливает историческую справедливость, выводя на первый план журналисток Лоретту Маклафлин (Кира Найтли) и Джин Коул (Керри Кун), которые фактически привлекли к убийствам домохозяек внимание полиции. Кроме того, Раскин впервые рассказывает эту историю до конца и завершает ее знаком вопроса с печальным многоточием. Увлекательность картины не столько даже в детективном сюжете, а в том, как «Бостонский душитель» балансирует на грани производственной драмы о журналистках и готического триллера. Отдельные кадры — с мрачными тенями и сумеречными бликами в ночных лужах — застревают в памяти намертво.

«Кризис личности: Только одна ночь» (Personality Crisis: One Night Only), режиссеры Мартин Скорсезе и Дэвид Тедески

Каждый игровой проект Мартина Скорсезе в прессе норовят назначить его творческим завещанием, демонстративно не обращая внимания на то, что мастер время от времени снимает документальное кино. Новейший проект, вышедший на HBO, — ловко выстроенная вокруг концерта в нью-йоркском клубе биография экс-вокалиста группы New York Dolls Дэвида Йохансена. Фантастический харизматик Йохансен травит байки со сцены, в кадрах хроники — и развалившись на диване. Человек, переживший нью-йоркский панк-бум семидесятых, сменивший кучу стилей и знавший всех главных людей эпохи, при этом не стал памятником, а остался полным самоиронии артистом. Познакомиться с ним при посредничестве Скорсезе — один из лучших киноопытов, предложенных в нынешнем году.

«Нефариус» (Nefarious), режиссеры Чак Конзелман и Кэри Соломон

В 2023 году как-то странно не включить в список лучших фильмов хотя бы один хоррор. Пусть это будет «Нефариус» от дуэта мастеров христианского кинематографа Чака Конзелмана и Кэри Соломона. Сюжет вращается вокруг происходящего в реальном времени поединка психиатра (Джордан Бэлфи) и одержимого демоном заключенного из камеры смертников (Шон Патрик Флэнери). После выхода картину сразу же обвинили чуть ли не в христианском фашизме, и здесь действительно хватает громких и провокативных реплик. Однако куда большее внимание привлекает фантастический бенефис Флэнери, без всяких спецэффектов разыгрывающего, как сквозь лицо и пластику обычного человека проступает чистое, ветхозаветное зло.

«Мое преступление» (Mon Crime), режиссер Франсуа Озон