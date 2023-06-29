Российских документалистов пригласили в киноакадемию США

Американская киноакадемия объявила, что пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами этой престижной организации. По словам представителей киноакадемии, приглашение было отправлено 398 кинодеятелям за их значительный вклад в киноиндустрию.

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Президент киноакадемии Билл Крарер выразил радость по поводу вступления этих режиссеров в организацию. Он заявил:

«Академия рада приветствовать этих профессионалов... Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру».

Режиссеры Арбугаевы были включены в список, представленный киноакадемией, их пригласило отделение документалистики.

Документальная лента «Выход» брата и сестры Арбугаевых ранее попала в число претендентов кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».