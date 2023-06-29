Съемки третьей части «Венома» с Томом Харди официально стартовали
Режиссер Келли Марсел дала старт съемкам кинокомикса «Веном 3». К роли Эдди Брока вновь вернется британский актер Том Харди.
Для Марсел постановка третьего «Венома» станет дебютом. Ранее она была задействована в съемках предыдущих частей в качестве сценариста. Известно, что в новом фильме кроме Харди сыграют Чиветель Эджиофор и Джуно Тэмпл.
Актер Том Харди помогал Марсел с написанием сценария к третьей части «Венома». По мнению режиссера Энди Саркиса, данный дуэт сможет создать потенциально интересный фильм.
Сюжет «Венома 3» держится в секрете. Пока неизвестно, присоединится ли к фильму Том Холланд, сыгравший роль Человека-паука. Премьера запланирована на октябрь 2024 года.