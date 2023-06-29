Начались съёмки фильма Marvel «Громовержцы»

В конце мая сообщалось, что съёмочный процесс фильма «Громовержцы» отложили из-за забастовки сценаристов в США. Их планировали начать в ближайшее время, в итоге так и случилось.

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По информации издания The Hollywood Handle, производство картины стартовало. Сколько оно займёт, пока что сказать трудно. Но одно можно сказать точно — забастовка помешала планам создателей картины.

«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Стивен Ян, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие.