Релиз фильма «Спаун» состоится в 2025 году
Джейсон Блум дал новое интервью порталу Comicbook, в котором рассказал о работе над «Спауном».
В разработке этот фильм находится с 2013 года. Глава студии Blumhouse Джейсон Блум выступает продюсером проекта.
Он рассказал, что процесс производства стопорится из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки. Однако он настроен оптимистично.
По словам Блума, выпустить фильм собираются уже в 2025 году. Проект находится в активной разработке.
Блум надеется, что сценаристы вскоре уладят все разногласия и вернутся к написанию сценариев. По словам главы Blumhouse, над «Спауном» работает замечательная команда.
Пока неизвестно, станет ли режиссёром фильма Тодд МакФарлэйн, о работе которого говорили ранее.
К проекту прикрепили также актёра Джейми Фокса, который в 2022 году рассуждал о фильме.
Над сценарием «Спауна» работают Скотт Сильвер, известный по созданию «Джокера», Малкольм Спеллман, сделавший «Сокола и Зимнего солдата», а также Мэттью Миксом, снявший документалку Yesterday Was Everything.