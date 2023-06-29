Релиз фильма «Спаун» состоится в 2025 году

Джейсон Блум дал новое интервью порталу Comicbook, в котором рассказал о работе над «Спауном».

© runews24.ru

В разработке этот фильм находится с 2013 года. Глава студии Blumhouse Джейсон Блум выступает продюсером проекта.

Он рассказал, что процесс производства стопорится из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки. Однако он настроен оптимистично.

По словам Блума, выпустить фильм собираются уже в 2025 году. Проект находится в активной разработке.

Блум надеется, что сценаристы вскоре уладят все разногласия и вернутся к написанию сценариев. По словам главы Blumhouse, над «Спауном» работает замечательная команда.

Пока неизвестно, станет ли режиссёром фильма Тодд МакФарлэйн, о работе которого говорили ранее.

К проекту прикрепили также актёра Джейми Фокса, который в 2022 году рассуждал о фильме.