7 захватывающих азиатских фильмов, которые стоит посмотреть

После ухода западных киностудий из России отечественные кинотеатры и онлайн-платформы расширяют свои каталоги азиатского кино. Те, кто знает мало о «восточном» кинематографе, имеют отличную возможность познакомиться с ним поближе. «Вечерняя Москва» попросила кинокритика Давида Шнейдерова составить топ азиатских фильмов, которые должен посмотреть каждый.

Собеседник «ВМ» сравнил просмотр азиатского кино с «посещением другой планеты». Для европейского зрителя в нем много нового и зачастую непонятного: там другая философия, другое отношение к жизни и мотивации.

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— Взаимопроникновение культур Запада и Востока порождает смесь, которую можно назвать «гармония». В азиатском кино есть особое отношение к жизни и смерти, которого так не хватает европейцам и американцам, — полагает Шнейдеров.

«Падшие ангелы» (1995)

Картину снял гонконгский режиссер Вонг Кар-Вай. Его типичные герои — романтики, ищущие любовь в «декорациях» стремительно уходящей жизни. Таков и Киллер — центральный персонаж «Падших ангелов». Однажды он уходит в сумрак ночных улиц Гонконга, на своем пути он встречает необычных людей: немого торговца, привлекающего покупателей весьма странным образом, и девушку, которая ищет пропавшего возлюбленного.

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)

Шедевр тайваньского режиссера Энга Ли в жанре уся (китайское фэнтези с обилием восточных единоборств). Сюжет довольно простой: мастер боевых искусств Ли Мубай отправляется искать магический меч. Впереди героя поджидает его давний и грозный противник…

«Затаившийся дракон» — самый кассовый неанглоязычный фильм в истории американского проката. Лента также удостоилась сразу четырех «Оскаров», в том числе в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Герой» (2002)

Фильм «Герой» китайца Чжан Имоу — еще один триумфатор «Оскара». Лента погружает зрителя во времена средневекового Китая, расколотого на отдельные княжества и раздираемого междоусобными войнами. Но есть лидер, который мечтает положить конец распрям и объединить страну. Вот только к нему подсылают трех наемных убийц. Их-то и должен остановить герой — воин, которого зовут Безымянный.

Две «Мести» Пака Чхан-ука

Южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук снял два шедевра, сюжет которых построен вокруг проблемы мести.

«Сочувствие господину Месть» (2002)

История о глухонемом Рю, который готов пойти на все ради своей больной сестры, нуждающейся в пересадке почки. Кстати, это первый в истории фильм с эротической сценой, во время которой персонажи общаются на языке жестов.

«Сочувствие госпоже Месть» (2005)

Своего рода «Граф Монте-Кристо» на корейский лад. Фильм рассказывает о девушке по имени Ли Гым-джа, которая в 19 лет попадает в тюрьму по ложному обвинению. Выйдя на свободу спустя 13 лет, она отправляется искать человека, который сломал ей жизнь...

«Куклы» (2002)

Классик японского кинематографа Такеши Китано не нуждается в особом представлении. В его послужном списке много фильмов высочайшего класса. Однако кинокритик Шнейдеров советует посмотреть картину «Куклы» (2002).

— Это самый жестокий и самый страшный фильм Китано, — кратко отрекомендовал ленту собеседник «ВМ».

Среди работ Китано, на которые также стоит обратить внимание, — «Фейерверк» (1995), «Затоiчи» (2003), «Ахиллес и черепаха» (2008).

«Дом летающих кинжалов» (2004)

Еще один фильм Чжана Имоу. «Дом» — настоящий азиатский боевик с невероятной боевой хореографией. Его сюжет построен на антитезе «любовь — долг»: император отправляет своего верного воина разобраться с лидером восстания, но тот влюбляется в дочь мятежника…

Интересный факт: актриса Чжан Цзыи (возлюбленная главного героя), чтобы подготовиться к своей роли, два месяца жила со слепой девочкой.

«Пустой дом» (2004)

Ким Ки Дук — один из самых известных мастеров южнокорейского кино. Кинокритик рекомендует посмотреть все его фильмы. А начать можно с «Пустого дома» — ленты, удостоившейся «Малого льва» в Венеции. Картина рассказывает историю курьера, который по ночам проникает в чужие дома. Но однажды судьба преподносит ему сюрприз: во время очередной вылазки он находит заточенную в четырех стенах женщину. Вместе они отправляются в странное путешествие.

«38-я параллель» (2004)