Пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако»

«Они выполняют и определенную роль страхующих, потому что кроме них в сцене участвует еще и большое количество массовки, которая не знает, что делать в этой ситуации. И если, не дай бог, произойдет что-либо экстремальное, каскадеры примут правильное решение», — заверил он.