Фильм про семейный кризис для фанатов «Секса в большом городе»

Фильм «Ты ранил мои чувства», который написала и сняла сценаристка «Последней дуэли» Николь Холофсенер, появился в сети. Главные роли в драмеди исполнили звезда «Сайфелда» Джулия Луи-Дрейфус и актер «Короны» Тобайас Мензис. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о картине, будто бы рожденной во вселенной сериала «Секс в большом городе».

© Газета.Ru

В центре истории супружеская пара из Нью-Йорка: Бет (Джулия Луи-Дрейфус) и Дон (Тобайас Мензис), которые вместе уже много лет. Бет — писательница, преподающая в литературном классе. В свободное от занятий время она как бы оказывается на месте собственных студентов: переживает об уровне новой рукописи и ждет заветного одобрения (а также аванса) от издательства. Ее муж Дон — психотерапевт, у которого не складывается на работе. Так, одни его склочные супруги-пациенты внезапно объединяются, чтобы вернуть все затраченные на терапию средства, а другой клиент, страдающий от родни, начинает ругаться на специалиста сильнее, чем на ненавидимых близких. В итоге в Доне копится как чужое недовольство, так и неудовлетворенность собой.

Видео дня

Еще у Бет и Дона есть сын Эллиот, работающий над дебютной пьесой. Юношу сильно злит, что родители верят в его талант беспричинно — он нуждается не в дежурных подбадриваниях от близких, но объективной оценке. Острая необходимость в честности становится также причиной разлада самой пары. Бет случайно узнает, что Дону не нравится ее новая книга, но сказать об этом прямо он не может. Неприятное открытие окунает Бет в пучину из чувств, где обычно тонут персонажи ее книг, — отчаяния, обиды и злости. Сами же герои оказываются лицом к лицу с испытанием — правдой и кризисом среднего возраста.

«Ты ранил мои чувства» — очередной подарок кинокомпании A24, главной мекки современного авторского кино. Именно она, например, открыла Ари Астера («Солнцестояние», «Все страхи Бо») и Роберта Эггерса («Маяк», «Ведьма»). А еще именно хит A24 «Все везде и сразу» стал лидером недавнего «Оскара», окончательно вернув самобытное кино на авансцену.

При этом «Ты ранил мои чувства» в большей степени напоминает детище HBO. В частности, спин-офф сериала «Секс в большом городе», только здорового человека — где Кэрри, готовясь к выходу своей очередной книги, узнала бы, что муж не шибко-то и поклонник ее творчества, а мистер Биг находился бы одной ногой в экзистенциональном кризисе. В дополнение к этому здесь идет чисто вудиалленовский нарратив и атмосферность Нью-Йорка. Как итог — получается душевное драмеди, в котором каждый зритель за 30 с легкостью находит что-то свое.

Режиссер фильма Николь Холофсенер после мрачной «Последней дуэли» и социально значимой «Экстраполяции» новым проектом полноценно вернулась к своей любимой теме героев на грани нервного срыва (недавний сериал «Счастливчик Хэнк» с Бобом Оденкерком тоже снят ею). Холофсенер не любит экранной суеты, предпочитая ей душевную внутреннюю динамику персонажей. В «Ты ранил мои чувства» нет места взбалмошным скандалам и ругани (исключение — те самые жадные супруги-пациенты Дона), а все свои проблемы здесь решают так, как и положено взрослому человеку, — откровенным разговором.

Благодаря выбранной интонации лента и сама превращается в спокойную терапевтическую сессию без назиданий. Она показывает, что брак — живой и постоянно видоизменяющийся организм. И не так уж страшно обнаружить в своих отношениях безобидную ложь во спасение, куда страшнее осознать, что вы вовсе разучились разговаривать друг с другом.

Финал у картины обнадеживающий и примиряющий почти всех со всеми. Бет и Дон преодолевают семейный и личный кризисы — пусть и не так, как ожидалось. К тому же многие их внутренние страхи оказываются напрасными. Ведь даже если одни пациенты выставляют тебе счет, всегда есть те, кто будет благодарен за помощь. Или если твоя новая рукопись не очень нравится твоему литературному агенту (и мужу), возможно, стоит просто сменить издательство, но не изменять себе.