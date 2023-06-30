Инвестором следующего фильма Гая Ричи может стать российская компания

Согласно информации, полученной от четырех анонимных источников портала «Бюллетень кинопрокатчика», известно, что «Кинопоиск» станет соинвестором и распространителем одного из будущих фильмов, созданных режиссером Гаем Ричи. Это партнерство позволит фильму выйти на российский рынок.

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Пока фильм не имеет официального названия, и это точно не «Министерство неджентельменской войны», который режиссер планирует выпустить в 2024 году. Тем не менее уже известно, что в фильме будет звездный состав, включая Джейка Джилленхола, Генри Кавилла и Эйсу Гонсалес. Это будет боевик, рассказывающий о «специалистах по эвакуации». Съемки фильма начнутся в конце лета в Испании.

На запрос «Бюллетеня» о подтверждении этих сведений «Кинопоиск» не дал ответа. Однако портал отмечает, что генеральный директор «Яндекс. Студии» и директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук уже неоднократно фигурировала в титрах фильмов Гая Ричи в качестве продюсера, а в фильме «Министерство» она была исполнительным продюсером.

16 июня сообщалось, что кинокартина «Переводчик» режиссера Гая Ричи стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 32,6 млн руб. за выходные.