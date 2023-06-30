"Кинопоиск" профинансирует новый фильм Гая Ричи
Российская компания "Кинопоиск" станет соинвестором нового фильма культового британского режиссёра Гая Ричи, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на четыре осведомлённым источника.
Отмечается, что сделка оценивается не менее чем в 10 миллионов долларов. В неё входят права на выпуск фильма в Восточной Европе и инвестиции в создание картины.
Уже известен сюжет ленты, которая планируется как фирменный комедийный боевик британца: главные герои - специалисты по экстренной эвакуации, которым нужно спасти высокопоставленную переговорщицу.
В ролях: Генри Кавилл, Джейк Джилленхолл и Эйса Гонсалес.
Съёмки стартуют уже текущим летом в Испании.