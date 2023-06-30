На 101-м году жизни умер сценарист "Ребра Адама" и "Маленького принца"

Анжел Вагенштайн родился в Пловдиве в сефардской семье, его первым языком был ладино. Детство провел во Франции, куда его семья эмигрировала по политическим мотивам. После амнистии все вернулись на родину. В 1941-м вступил в компартию. Студентом стал участником антифашистского сопротивления, партизаном, был схвачен и приговорен в 1944 году к смертной казни, но победа Советского Союза в войне спасла. Закончил в Москве факультет кинодраматургии ВГИК - мастерскую лауреата двух Сталинских премий Лео Арнштама, режиссера "Зои" и "Урока истории". С 1950-го работал как сценарист в Болгарии и на легендарной студии DEFA в ГДР.