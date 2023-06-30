На 101-м году жизни умер сценарист "Ребра Адама" и "Маленького принца"
В возрасте ста лет ушел из жизни Анжел Вагенштайн, прославленный болгарский режиссер, сценарист, писатель, лауреат массы наград. Брат кинооператора Эмила Вагенштайна. Картины Анжела были отлично известны нашему зрителю. О смерти Вагенштайна сообщил в соцсети Александр Оскар, председатель болгарской еврейской организации "Шалом".
Анжел Вагенштайн родился в Пловдиве в сефардской семье, его первым языком был ладино. Детство провел во Франции, куда его семья эмигрировала по политическим мотивам. После амнистии все вернулись на родину. В 1941-м вступил в компартию. Студентом стал участником антифашистского сопротивления, партизаном, был схвачен и приговорен в 1944 году к смертной казни, но победа Советского Союза в войне спасла. Закончил в Москве факультет кинодраматургии ВГИК - мастерскую лауреата двух Сталинских премий Лео Арнштама, режиссера "Зои" и "Урока истории". С 1950-го работал как сценарист в Болгарии и на легендарной студии DEFA в ГДР.
Среди работ артиста - "После конца света", "Шанхай 1937", болгаро-советская драма "Берега в тумане", греческий "Бордель" с Мариной Влади, телеэкранизация "Маленького принца" 1966-го на телевиденииГДР, "РеброАдама", "Жизнь и смерть", десятки других.