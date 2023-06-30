Киноляп в «Мимино» 1978 года вызывает много вопросов

В этом году фильму режиссера Георгия Данелия "Мимино" будет 45 лет – ленту зрители увидели в 1978 году. Это одна из лучших советских кинокомедий, пишет РБК. Но и здесь киноляпов избежать не смогли.

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Внимательные зрители нашли несостыковку в эпизоде с сумкой – странно, что съемочная группа не увидела ее. Это момент, когда учительница Лали встречает на тропинке Мимино с племянником.

Зрители видят, что она держит в руках бидон. Затем героиня поворачивается, но в руках у нее оказалась уже сумка ярко-красного цвета.